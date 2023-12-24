В Петербурге задержали троих подростков за избиение дворников-мигрантов – видео

Молодые люди распыляли аэрозольный баллончик в лицо мигрантам, а также избивали их. В Петербурге объявилась группа подростков, которые систематически избивают дворников-мигрантов, записывают это на видео и выкладывают в Telegram-канал.
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