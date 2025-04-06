Сергей Веселовский: А ЧТО ЕСЛИ?... Что если кампания "Откройте Шереметьево", организованная вражеской засланкой #Монтян и её подельниками, имеет прямо противоположную от заявленной цель? Что

А ЧТО ЕСЛИ?.Что если кампания "Откройте Шереметьево", организованная вражеской засланкой #Монтян и её подельниками, имеет прямо противоположную от заявленной цель?Что если их основная задача как раз и состоит в том, чтобы вбить клин внутри нашего общества, разделив нас на условных "украинофилов" и … .