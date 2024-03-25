Прощание с легендой: кто пришел на похороны Василия Уткина Елена ГалицкаяПохороны знаменитого спортивного комментатора и журналиста, Василия Уткина, состоялись 23 марта на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище в Балашихе.