Прощание с легендой: кто пришел на похороны Василия Уткина Елена ГалицкаяПохороны знаменитого спортивного комментатора и журналиста, Василия Уткина, состоялись 23 марта на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище в Балашихе.
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