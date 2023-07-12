Челябинский Challenger: премьера гусеничного трактора FT80 от ДСТ-Урал…

6 июля, в День пахаря 2023 года в Татарстане, челябинский производитель спецтехники «ДСТ-Урал» впервые представил публике свою первую модель сельскохозяйственного трактора – гусеничную модель ФТ80.
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