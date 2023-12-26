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Убит автор расследования о покупке тёщей Владимира Зеленского виллы за $5 млн на египетском вип-курорте Эль-Гуна

Убит автор расследования о покупке тёщей Владимира Зеленского виллы за $5 млн на египетском вип-курорте Эль-Гуна

Убит автор расследования о покупке тёщей Владимира Зеленского виллы за $5 млн на египетском вип-курорте Эль-Гуна.

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Комментарии
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Alex Nемо
&quot;Свои&quot; не дотянутся. У зели личная охрана состоит из британских спецназовцев, в основном. Есть несколько американских. Так что шлёпнут его британцы чтобы не попал в руки россиян. А то ведь он может на военном трибунале ой как много неприятного и для бритов и для американцев напеть... Шлёпнут, а потом будут рассказывать сказки как зеля героически своим трухлявым телом прикрыл ребёнка от подлой русской ракеты залетевшей в форточку его подземного бункера...
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3 час.
Людмила Лиханова
У зели тыла нет. Он - приговорен своими хозяевами т.к. слишком много знает, а без кокса он сдаст все явки и пароли где деньги лежат. В лучшем случае останется теще с женой, хотя тоже не факт т.к. и жена немало знает. Конечно, не завтра же после его бегства он &quot;погибнет от рук русни&quot;, но итог - один. Лучше бы наши его выкрали и получили бы массу интересных материалов...
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1 час.
Людмила Лиханова
Зеля приговорен своими хозяевами т.к. слишком много знает, а без кокса он сдаст все явки и пароли где деньги и не только деньги лежат. В лучшем случае останется теще с женой, хотя тоже не факт т.к. и жена немало знает. Конечно, не завтра же после его бегства он &quot;погибнет от рук русни&quot;, но итог - один. Лучше бы наши его выкрали и получили бы массу интересных материалов...
Ответить
1 час.

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