Убит автор расследования о покупке тёщей Владимира Зеленского виллы за $5 млн на египетском вип-курорте Эль-Гуна.

Alex Nемо "Свои" не дотянутся. У зели личная охрана состоит из британских спецназовцев, в основном. Есть несколько американских. Так что шлёпнут его британцы чтобы не попал в руки россиян. А то ведь он может на военном трибунале ой как много неприятного и для бритов и для американцев напеть... Шлёпнут, а потом будут рассказывать сказки как зеля героически своим трухлявым телом прикрыл ребёнка от подлой русской ракеты залетевшей в форточку его подземного бункера...

Людмила Лиханова У зели тыла нет. Он - приговорен своими хозяевами т.к. слишком много знает, а без кокса он сдаст все явки и пароли где деньги лежат. В лучшем случае останется теще с женой, хотя тоже не факт т.к. и жена немало знает. Конечно, не завтра же после его бегства он "погибнет от рук русни", но итог - один. Лучше бы наши его выкрали и получили бы массу интересных материалов...