Глава МИД Швеции Биллстрем: Турция скоро ратифицирует заявку королевства по НАТО

Власти Швеции позитивно оценивают перспективы рассмотрения заявки королевства на вступление в Североатлантический альянс в турецком парламенте, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем, передает Svenska Dagbladet.
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