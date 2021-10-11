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«Авангард» добыл волевую победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ

«Авангард» добыл волевую победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ

Омский «Авангард» на своем льду переиграл екатеринбургский «Автомобилист» 11 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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