Депутаты астраханской гордумы доставили гумпомощь в Кременную

По поручению губернатора депутаты Городской Думы Виктор Репин, Николай Шайдин, Кирилл Каюков и Юсуп Магомедов совместно с представителями администрации Астрахани отвезли в подшефный региону Кременской район ЛНР гуманитарную помощь от астраханцев.