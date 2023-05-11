Пункт-А

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    После "Музыки на траве", ожидаются "Музыка на колёсах", "Музыка на заснеженной дорожке" и Музыка на кислоте".Астраханцев пригл...
  • Татьяна Рублева
    А почему доблестные казаки не пошли в Артёмовск?Родина в опасности!Казачья конница п...
  • Виктор Луговой
    "Куляб - Волгоград"... Точикляр.Астраханские погр...

Депутаты астраханской гордумы доставили гумпомощь в Кременную

Депутаты астраханской гордумы доставили гумпомощь в Кременную

По поручению губернатора депутаты Городской Думы Виктор Репин, Николай Шайдин, Кирилл Каюков и Юсуп Магомедов совместно с представителями администрации Астрахани отвезли в подшефный региону Кременской район ЛНР гуманитарную помощь от астраханцев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх