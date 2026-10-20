Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление о прекращении уголовного дела Кирилла Яковлева, обвиняемого в организации в интернете деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, и направил материалы на новое рассмотрение в Куйбышевский районный суд.