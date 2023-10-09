Мобилизованный на войну рассказал о том, как проходит призыв в Израиле — отправят ли звезд с израильским гражданством на войну 25-летний житель Израиля рассказал о том, как проходит призыв в стране в рамках мобилизации, вызванной недавними ракетными обстрелами со стороны… Мобилизация в Израиле: как проходит призыв и будут ли отправлять звезд на войну .