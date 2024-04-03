Новейший завод TSMC в «режиме спринта», с опережением графика, начнёт производство новейших чипов Apple

Огромный завод TSMC в Аризоне ускоряет темпы подготовки к производству. Как пишет gizmochina, завод находится в «режиме спринта» и планирует начать пробное производство на своей первой производственной линии к середине апреля этого года.
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