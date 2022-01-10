В МВД объяснили отмену обязательных штампов о браке и детях в паспорте

Это стало возможным, благодаря цифровизации органов госуправления. Отныне основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, уточнили ТАСС в пресс-службе министерства.
Это стало возможным, благодаря цифровизации органов госуправления. Отныне основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, уточнили ТАСС в пресс-службе министерства.
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