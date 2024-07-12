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Царьград

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Бывшая стюардесса из Новосибирска рассказала про самых ужасных пассажиров

Бывшая стюардесса из Новосибирска рассказала про самых ужасных пассажиров

Во Всемирный день бортпроводника сибирячка вспомнила, с какими неприятностями приходилось сталкиваться во время работы.

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