Какие продукты положить зимой в кормушку для птиц, чтобы они пережили морозы Алёна ЮрьеваЗимние холода — настоящее испытание для птиц, но поддержать их в этот холодный период можно, подкармливая разнообразными продуктами.
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