Названа средняя сумма затрат дачников на семена и рассаду в 2025 году

Средняя сумма расходов россиян на рассаду и семена в 2025 году составляет более 3,5 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса лояльности «Апельсин», с которыми ознакомились «Известия» 30 апреля.
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