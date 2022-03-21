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Британский «Титаник» тонет?

Британский «Титаник» тонет?

На фоне событий в Украине, Борис Джонсон, всего несколько дней назад оказавшийся под усиленной критикой британцев и на грани импичмента из-за своего наплевательского отношения к подданным королевства, решил «почистить перышки и свой хохолок».

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