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Цены на смартфоны Huawei, Xiaomi, Honor выросли в Китае. Компании объяснили своё решение

Цены на смартфоны Huawei, Xiaomi, Honor выросли в Китае. Компании объяснили своё решение

Цены на память спровоцировали подорожание 1 сентября в Китае произошло коллективное повышение цен на смартфоны Huawei, Xiaomi, Honor и других марок, затронувшее несколько моделей.

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