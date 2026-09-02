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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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RFEF профинансирует заморозку яйцеклеток футболисток сборной Испании по инициативе Путельяс. Идут переговоры с клиникой репродуктивной медицины

Испанские футбольные власти профинансируют заморозку яйцеклеток футболисток национальной команды. Как передает El Pais, эту идею предложила двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс , и Королевская испанская футбольная федерация поддержала ее.

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