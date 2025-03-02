Бобровский сделал 47-й шатаут в НХЛ и вышел на чистое 2-е место среди российских вратарей, обогнав Хабибулина. Лидирует Набоков – 59 игр на ноль

Вратарь «Флориды» отразил все 23 броска в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:0). Матч на ноль стал для 36-летнего россиянина 3-м в текущем сезоне и 47-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.