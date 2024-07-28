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Царьград

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Олимпиада в Париже началась с двух политических скандалов. Дошло до оскорбления и покаяния

Олимпиада в Париже началась с двух политических скандалов. Дошло до оскорбления и покаяния

Олимпиада в Париже началась с двух огромных политических скандалов, которые уже вылились в международные проблемы.

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