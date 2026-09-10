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США впервые провели космические маневры, отработав орбитальный бой

США впервые провели космические маневры, отработав орбитальный бой

Объединенный оперативный центр Космического командования США на базе Космических сил Петерсон в Колорадо / © US Space Command / Christopher DeWitt Космическое командование США объединяет силы и средства всех видов американских вооруженных сил, включая Космические силы США, для проецирования военной мощи страны в космос и из космоса.

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