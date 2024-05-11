Заморозки уничтожили урожай в Воронежской области и других регионах РФ

Холода уничтожили посевы пшеницы, кукурузы, свеклы и других культур в Воронежской области. Погодная аномалия также нанесла ущерб сельскохозяйственной продукции в Тульской, Тамбовской и Липецкой областях, 11 мая передает корреспондент «Известий».