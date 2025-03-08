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Военное обозрение

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Британский аналитик: США намерены изолировать Украину от Европы на время переговоров

Британский аналитик: США намерены изолировать Украину от Европы на время переговоров

Американцы хотят на время предстоящих с Украиной переговоров в Саудовской Аравии изолировать Киев от европейцев, считает британский аналитик Александр Меркурис.

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