У берегов Индонезии при крушении судна более 120 человек пропали без вести

В Яванском море в Индонезии терпит бедствие пассажирское судно. По предварительным данным, один человек погиб, еще более 120 числятся пропавшими без вести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Глава свердловски...
- ФСБ: россиянка по...
- ВМС Франции захва...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым