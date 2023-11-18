Песков: Запад продолжит поиск различных вариантов оказания давления на Россию

Западная сторона продолжит поиск различных вариантов оказания давления на Российскую Федерацию. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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