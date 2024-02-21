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Глава немецкой автономии в Крыму призвал к разрыву договора с Германией от 1990 года

Глава немецкой автономии в Крыму призвал к разрыву договора с Германией от 1990 года

Договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» 1990 года необходимо деанонсировать. Об этом заявил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель в беседе с «РИА Новости» в среду, 21 февраля.

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