Теплоснабжение оранжерей Таврического сада повысили

Для организации были построены 27 метров стальных труб Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили работы по строительству новых тепловых сетей для действующих и строящихся помещений на территории объекта культурного наследия федерального значения «Сад Таврический с прудом».