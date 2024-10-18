Военный эксперт из Луганской Народной Республики Андрей Марочко проинформировал о том, что ЦИПсО киевского режима в октябре начало публиковать фейковые данные о том, что ВС Украины начали выигрывать сражения у населённого пункта Купянск.
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