Керр станет самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА: 17,5 миллиона долларов в год

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр договорился с клубом о продлении контракта. ESPN сообщает, что Керр, чье нынешнее соглашение с «Голден Стэйт» истекает летом этого года, подпишет новый двухлетний контракт по сезон-2025/26 включительно на 35 миллионов долларов.