Дача Аллы Пугачевой сдается в аренду: сколько нужно платить за шикарный особняк?

Алла Пугачева уже давно хочет «избавиться» от своей недвижимости на родине. Она безуспешно пытается продать свой огромный замок в Грязи, а свою дачу около Истринского водохранилища она переоформила на внука — Никиту Преснякова.
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