Производство и продажи автомобилей в России

Проанализированы данные по производству и продажам новых автомобилей за 11 месяцев 2024 года. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало данные по производству и продажам новых автомобилей в январе-ноябре 2024 года.
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