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Мы соседи по планете

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Сильвестр Сталлоне, Камерон Диаз и еще 5 звезд, начинавших с эротики и порно

Сильвестр Сталлоне, Камерон Диаз и еще 5 звезд, начинавших с эротики и порно

Большинство актеров и актрис скрывают то, что когда-то участвовали в откровенных фильмах. Хотя «итальянский жеребец» Сталлоне не комплексует по поводу своего прошлого — ведь надо было что-то есть на заре карьеры!   .

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