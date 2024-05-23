В Монако непросто проехать даже на легковой машине. Колонка Артура Мурадяна

ASMGНасколько важнее роль гонщика на городской трассе по сравнению со стационарным автодром? Как, ваш взгляд, выглядит соотношение пилот/машина на такой трассе? Действительно, считается, что на городских трассах от гонщикам требуется больше – тут нет гравийных ловушек, зон вылета, в которых можно развернуться.