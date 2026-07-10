Скандал на Украине: начальник военкомата фиктивно мобилизовал уклонистов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении начальнику Могилёв-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) в Винницкой области.
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