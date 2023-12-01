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«Рома» рассматривает тренера «Монцы» Палладино на случай ухода Моуринью

«Рома» рассматривает тренера «Монцы» Палладино на случай ухода Моуринью

Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино может возглавить «Рому». Римляне видят в итальянце преемника Жозе Моуринью, чей контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

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