RT Russia

11 160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    Что-то танки быстро ржаветь начали. Вот японские танки я видел на Курилах через 30 лет после войны в 1976 году. Стоял...Рогов: подбитые т...
  • Betahon
    $27.5 млрд.-это приличные деньги не только для Сирии. Такое профессиональное и неприкрытое воровство больше похоже на...МИД Сирии: Дамаск...
  • Валерий Соловьев
    Наперсточники.В Москве завершил...

PTI: Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и покинул Индию

PTI: Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и покинул Индию

Президент США Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и вылетел из Индии во Вьетнам. «Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — говорится в заявлении агентства Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх