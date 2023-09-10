PTI: Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и покинул Индию

Президент США Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и вылетел из Индии во Вьетнам. «Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — говорится в заявлении агентства Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.