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«Даллас» исполнил рывок 30:0 в последней четверти против «Оклахомы», но упустил победу в концовке

«Даллас» исполнил рывок 30:0 в последней четверти против «Оклахомы», но упустил победу в концовке

«Даллас» уступал 87:111 на старте заключительной четверти матча против «Оклахомы». «Мавс» вернулись в игру рывком 30:0 и уже повели со счетом 117:111 за 4:15 до конца.

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