Делегация южнокорейских разведчиков поедет в Брюссель обсудить армию КНДР

Южная Корея направит делегацию представителей своей разведки в Брюссель, чтобы проинформировать НАТО о якобы имеющей место переброске войск КНДР в Россию, заявили Национальной разведывательной службе 27 октября, сообщает агентство Yonhap.
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