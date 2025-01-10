Тигр или нет. Специалисты прокомментировали появление хищника во Владивостоке

История с тигром, запечатленном на камерах видеонаблюдения на Садгороде, обрела новый поворот. Специалисты прокомментировали сложившуюся ситуацию, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».
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