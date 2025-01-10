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  • Александр Жигилий
    Государству это видимо выгодно, если знает как и кто ворует, но ничего не меняет по сути!!!Будьте осторожны....
  • ИгорьОвчаренко
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Тигр или нет. Специалисты прокомментировали появление хищника во Владивостоке

Тигр или нет. Специалисты прокомментировали появление хищника во Владивостоке

История с тигром, запечатленном на камерах видеонаблюдения на Садгороде, обрела новый поворот. Специалисты прокомментировали сложившуюся ситуацию, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».

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