Украинские бойцы применяют новую тактику с FPV-дронами под Херсоном

Украинские войска начали применять новую тактику, используя FPV-дроны. Подробности озвучил в беседе с РИА Новости командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь».
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