Медведев высказался о возможности германского сценария для будущего Украины

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что «германский вариант» будущего раздела Украины в перспективе возможен только в виде присоединения остатков украинских земель к РФ, об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.
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