Переломный 2027-й: индийская провидица рассказала, какие перемены ждут мир и Россию

Индийская прорицательница Анурадха Верма сделала громкое заявление о будущем России и всего мира. По ее словам, уже в 2027 году человечество столкнется с масштабной трансформацией, которая изменит привычный порядок вещей.
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