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Тульские новости

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Стало известно, как ТулГУ попал в «Приоритет»

Стало известно, как ТулГУ попал в «Приоритет»

Тульский государственный университет войдет в программу «Приоритет-2030». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в новой структуре программы внимание акцентируется на роли университета в стремлении нашей страны к технологическому лидерству.

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