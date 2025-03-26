Стало известно, как ТулГУ попал в «Приоритет»

Тульский государственный университет войдет в программу «Приоритет-2030». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в новой структуре программы внимание акцентируется на роли университета в стремлении нашей страны к технологическому лидерству.
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