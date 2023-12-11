В Красноярске суд приговорил экс-депутата Быкова к 12 годам по делу об убийстве

Кировский районный суд Красноярска приговорил предпринимателя, бывшего депутата Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за организацию и подстрекательство к убийству криминального авторитета в 1998 году.
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