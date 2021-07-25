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Муж хотел молодости, а получил старость

Муж хотел молодости, а получил старость

Весь вечер Лариса размышляла о том, почему муж Олег ушел от нее. Они прожили вместе больше двадцати лет.

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Lena Heidel
Очень предсказуемый результат.
Елена Верия (Безденежных)
Ну, что сказать? "Закон бумеранга" никто не отменял... Предательство бывает наказуемо. Счастья Ларисе, здоровья и любви!!! Чудеса бывают!
Vera Dobryagina
Вот пусть " статусные" мужчины и задумаются...
Varshavskiy Иващенко
Учатся только на своих ошибках.А на эти грабли мужчины наступали и будут наступать.
Елена игрик
Просто она поняла, что крайне здорово иметь свое личное время на то, чем заниматься нравится, ни перед кем не отчитываться, ни за кем не убирать и не стирать, есть то, что хочется и готовить, когда хочется. Отдыхает человек от почти полувека "упоительной" совместной жизни.

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