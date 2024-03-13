Старовойт: В Курске силы ПВО сбили два украинских БПЛА

Руководитель Курской области Роман Старовой поделился сведениями о том, что в воздушном пространстве областного центра в ночной период удалось обнаружить два запущенных Вооружёнными силами киевского режима боевых БПЛА.
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