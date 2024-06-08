Известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко объяснил, сто нужно сделать России для победы в специальной военной операции (СВО).
Ростислав Ищенко: Для победы в войне необходимы три вещи
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Владимир Тамбасов
А чем янукович лучше? Тоже вор, как и все остальные! И не известно как бы он себя повел заплати ему амеры побольше!
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4 час.
Evgenija Palette
Нужно было молниеносно, как можно скорее, не дав никому опомниться и собраться с силами, захватить Киев и дойти до Львова... И все эти "соглашения" Минск 1, нарушавшиеся почти два года, ТЕРПЕЛИСЬ только потому, что надеялись - авось рассосется... А враг вооружался, сбивался в стаю, учился и пополнялся оружием... Невозможно даже выстроить в какой-то логический ряд эти наши метаморфозы..., кроме - В 914 - не готовы, в 41 - не готовы, в 22 - тоже не готовы... ( при таком-то скоплении бутафорских генералов и их вдохновителей)...
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3 час.
Александр Солдатов
Вот эти три вещи (хочу заметить) делали с нашей с вами страной под названием СССР. И всё бы у них получилось, но есть одно большое НО. Пришёл к власти ОН и этим навалял, а другим ещё наваляет.
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59 мин.
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