Ростислав Ищенко: Для победы в войне необходимы три вещи

А чем янукович лучше? Тоже вор, как и все остальные! И не известно как бы он себя повел заплати ему амеры побольше!

Evgenija Palette

Нужно было молниеносно, как можно скорее, не дав никому опомниться и собраться с силами, захватить Киев и дойти до Львова... И все эти "соглашения" Минск 1, нарушавшиеся почти два года, ТЕРПЕЛИСЬ только потому, что надеялись - авось рассосется... А враг вооружался, сбивался в стаю, учился и пополнялся оружием... Невозможно даже выстроить в какой-то логический ряд эти наши метаморфозы..., кроме - В 914 - не готовы, в 41 - не готовы, в 22 - тоже не готовы... ( при таком-то скоплении бутафорских генералов и их вдохновителей)...