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Медведев считает, что бразильцы из «Зенита» не испортили бы картину в сборной на ЧМ-2022: «Они уже научились преодолевать автобусы»

Медведев считает, что бразильцы из «Зенита» не испортили бы картину в сборной на ЧМ-2022: «Они уже научились преодолевать автобусы»

Гендиректор «Зенита» считает, что бразильцы клуба помогли бы своей сборной на ЧМ-2022. — Хорватия с зенитовцем Ловреном выбила из турнира Бразилию.

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