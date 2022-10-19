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На руководителей субъектов РФ ложится особая ответственность – Мишустин

На руководителей субъектов РФ ложится особая ответственность – Мишустин

РИАМО - 19 окт. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что руководители российских регионов получат дополнительные полномочия для реализации задач, которые поставлены президентом страны Владимиром Путиным на заседании Совета безопасности.

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