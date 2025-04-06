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Царьград

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Путин поздравил геологов: отмечен вклад в Победу и развитие России

Путин поздравил геологов: отмечен вклад в Победу и развитие России

Президент Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов с профессиональным праздником, отметив их вклад в Великую Победу и развитие экономики.

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